Balingen Ausartende Kneipentour bringt zwei Männer vor Gericht

Die erste Begegnung mit den Ordnungshütern hatten die Freunde an jenem Abend bereits gegen acht Uhr. Sie pöbelten in einem Einkaufszen­trum und weigerten sich, dieses zu verlassen. Die Geschäftsleitung rief die Polizei.

Als diese kam, blutete der Jüngere an der Lippe, nach Auskunft der Angestellten durch einen Schlag seines Begleiters. Die Beamten führten das Duo nach draußen und empfahlen den angetrunkenen Männern dringend, nach Hause zu gehen.

Diesen Weg schlugen sie aber nicht ein, sondern betraten anderthalb Stunden später eine Kneipe. Als die Wirtin den Ausschank verweigerte, rasteten die Kumpanen aus. Barhocker sollen geflogen sein. Der Drogenabhängige zückte ein blaues Teppichmesser. Dieses habe er aus Versehen eingesteckt, weil er zu Hause gerade am Renovieren gewesen sei.

Andere Gäste mischten sich ein, die beiden flogen aus der Gaststube und torkelten davon. Die Bedienung alarmierte die Polizei. Die war sofort hellhörig: Mit einem Messerangriff sei nicht zu spaßen, so einer der Polizeibeamten im Zeugenstand. Er übernahm mit einem Praktikanten den Einsatz. Vor Eintreffen in der Gaststätte legten die beiden Männer die so genannte "Amokausrüstung" an. "Da hat man bei einer Klinge doch noch ganz gute Chancen."

Der Besatzung eines zweiten Streifenwagens war nach der Personenbeschreibung über Funk sofort klar, dass es sich um die beiden Männer aus dem Einkaufszentrum handeln musste. Sie machten sich als Verstärkung auf den Weg.

Der in Hechingen stationierte Beamte und sein Praktikant ahnten, wo sie die Randalierer suchen mussten: "In der Nähe von Etablissements wie dem ersten Tatort." Tatsächlich schwankten zwei Gestalten die Friedrichstraße entlang. Der Streifenwagen stoppte. Die Beamten stiegen aus. Kaum hatten sie "Halt! Polizei!" gerufen, seien beide Männer auf sie zugestürmt.

Jener mit dem Teppichmesser machte eine Bewegung, als wolle er etwas aus der Jacke ziehen. Der Beamte musste sich schützen, warf den Angreifer zu Boden. Sekunden später auch dessen Begleiter. "Ratzfatz" sei das gegangen, erinnerte sich der Lagerarbeiter, der fortan keinen Widerstand mehr leistete. "Weil ich mich einmal bei der Polizei gewehrt habe und wusste, dass das für mich nicht gut ausgeht."

Sein Kumpel allerdings trat um sich, bespuckte den jüngeren Polizisten und beleidigte auch die kurz danach eintreffende Verstärkung mit Tiernamen und Kraftausdrücken aus dem Nachtleben. "Das war eine Szene wie in einem Film", so einer der Polizisten.

Nur mit Mühe, Pfefferspray, einer Spuckmaske und einem so genannten Schockschlag – und eben nicht einem Schlagstock – gelang es den vier Polizisten, den Betrunkenen in den Streifenwagen zu bugsieren, wo er weiter tobte. "Der hat so laut gebrüllt, das war nachts noch im ganzen Revier zu hören."

Staatsanwaltschaft, Richterin Goßger und Anwalt Karle waren sich einig, was den ersten Angeklagten betraf: "Mitgegangen, mitgefangen." Dennoch Freispruch für ihn.

Zwei Monate Haft weniger als gefordert kassierte der Zweite: Er muss für sechs Monate hinter Gitter. Dazu haben auch sein langes Vorstrafenregister und seine schlechte Sozialprognose beigetragen: "Nur weil sie sich jetzt ein paar Prospektle von Kliniken geholt haben, glaube ich nicht an einen Entzug", so Goßger.

Der verschuldete Hartz-IV-Empfänger zuckte nach der Urteilsverkündung mit den Schultern: "Dann geh ich halt wieder in Berufung, ich kenn das ja schon."