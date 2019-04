Die Balinger City ist beliebt: Viele Kunden aus dem Raum Tübingen oder Tuttlingen finden samstags den Weg in die Fußgängerzone, um in den vielen Geschäften ihrem Einkaufsvergnügen nachzugehen. Doch wie in vielen anderen Städten gibt es auch in der Eyachstadt den ein oder anderen Leerstand. Ende April kommt ein weiterer dazu und erneut trifft es dabei das CityCenter: Nach dem Rückzug von Rewe ist dies der zweite große Mieter, der nun für Leerstand in dem Shopping-Center sorgt. Dieser soll, so wird gemunkelt, aber zum Glück nur kurz sein: Für die Räume von Miller & Monroe soll es bereits einen möglichen Nachmieter geben. Wer das ist, steht offiziell noch nicht fest. Genausowenig ist bislang publik, was mit den Flächen in Ebingen und Hechingen geschehen soll. Vielleicht werden die Mitarbeiterinnen das in jener Pressemitteilung erfahren, die der Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz für diese Woche angekündigt hat: Es müssten noch Vereinbarungen unterschrieben werden, heißt es auf Nachfrage.

Falls die Filialen tatsächlich bereits zum Monatsende geschlossen werden, hat das Intermezzo von Miller & Monroe gerade einmal ein halbes Jahr gedauert: Der niederländische Mutterkonzern Victory and Dreams Holding (Vidrea) hatte erst im September 2018 die vorherigen Filialen der Kette Charles Vögele zu Miller & Monroe umgelabelt.

Für die Stadt Balingen ist es laut Pressesprecher Jürgen Luppold "überraschend gekommen, dass es so schnell wieder einen Wechsel gibt". Man habe großes Interesse daran, dass die Verkaufsflächen "in strategisch wichtiger Lage" schnell neu belegt würden. Die Stadt könne aber allenfalls als Vermittler handeln und lediglich Anfragen an die Eigentümerin des CityCenters weiterleiten, die MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG in Düsseldorf, die sich bis jetzt zu Nachfragen nicht geäußert hat und viel Raum für Spekulationen lässt.