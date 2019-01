Balingen Aus der Traum

Am Planungsprozess beteiligt waren vias WhatsApp-Chats und bei Diskussionsrunden in Schulen hunderte Jugendliche. Die Dachterrasse war einer der Wünsche, die immer wieder genannt wurden – und die deswegen Eingang in die Planung fanden.

Die über dem Budget von 2,25 Millionen Euro liegenden Kosten waren erst nach der Vergabe an das Stuttgarter Büro berger röcker gork im September bekannt geworden: Die Planer hatten den für die Dachterrasse zwingend vorgeschriebenen zweiten Fluchtweg schlicht nicht einkalkuliert, ebensowenig die aus Brandschutzgründen ebenso notwendige Verstärkung der Decke unterhalb der Terrasse.