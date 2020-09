Balingen August war nasser als üblich

Zur Beurteilung eines Sommers wird üblicherweise die Anzahl der Sommertage verglichen. In Heselwangen wurden im Schnitt in der Periode zwischen 1981 und 2010 in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August 35 solcher Sommertage mit 25 Grad und mehr gezählt, darin enthalten durchschnittlich 7,5 "heiße Tage" mit mehr als 30 Grad. In diesem Jahr kamen während den drei Sommermonaten stolze 47 Sommertage und 13 "heiße Tage" zusammen (Juni zehn, Juli 20, August 17). Zudem war der Sommer 2020 mit einer Durchschnittstemperatur von 18,5 Grad um 1,5 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt. Die höchste Temperatur wurde am 31. Juli mit 35,5 Grad gemessen. An Niederschlag fielen in diesen drei Monaten 231 Liter pro Quadratmeter, und somit fehlen zum Durchschnitt von 277,2 Liter noch 46,2 Liter, wobei der Juli ganz besonders mit Regen geizte. Bis jetzt ist auch das Jahr insgesamt zu trocken – 606,1 Liter regnet es durchschnittlich von Januar bis August – heuer sind es bislang nur 485,7 Liter. Der Sommer 2020 war dagegen reich an Sonnenschein – 786,6 Stunden kamen zusammen, das sind 91,1 Stunden mehr als der Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Das Wetter im August trug in diesem Jahr zu dieser positiven Sommerbilanz bei. Der Monat fiel insgesamt betrachtet zu warm, recht sonnig und überraschend nasser als üblich aus. Der heißeste Tag war der 21. August mit 34,6 Grad. Vom 7. bis zum 12. August war auch jeder Tag ein sogenannter heißer Tag.