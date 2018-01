Balingen Auftakt ist besser als in den Jahren zuvor

Die Arbeitslosenquote ist in den Geschäftseinheiten des Agenturbezirks um ein bis vier Zehntel gestiegen. In beiden Landkreisen beträgt sie 3,4 Prozent. Auf den gleichen Wert kommt der Hauptagenturbezirk Balingen. In Albstadt liegt die Quote bei 4,2, in Hechingen bei 3,2 Prozent. Im Zollernalbkreis gibt es 3580 Arbeitslose (Albstadt 1610, Balingen 850 und Hechingen 1120), im Landkreis Sigmaringen sind es 2500.