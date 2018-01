Balingen Aufstehen und davonlaufen gilt nicht

"Ich lebe damit, dass ich für diese offenen Worte gemaßregelt werde": So heißt es im Redemanuskript von Peter Seifert, und in dieser Rolle sieht er sich sehr gerne. Wieder einmal sind es die bösen Gemeinderäte. Wieder einmal ist es der uneinsichtige Oberbürgermeister. Obwohl ihn die Presse hochleben lässt und obgleich ihm die Bürger zujubeln: Seifert durfte in der vergangenen Gemeinderatssitzung nicht aussprechen, was ihm auf der Seele brennt – zurecht. Er muss sich endlich entscheiden, ob er am Ratstisch als Gemeinderat oder als Bahnhofseigentümer Platz nimmt.