Balingen Aufreger: Warum blüht Baum nicht?

Der Anblick der kahlen Tristesse wird erst einmal so bleiben. Auf Nachfrage war von Jürgen Luppold, Pressesprecher der Stadt Balingen, zu erfahren, dass sich in diesem Jahr an der derzeitigen Situation wohl nichts mehr ändern werde. Es bleibe dann abzuwarten, so Luppold weiter, ob sich der Baum erholt und im nächsten Frühjahr sich dann ein Blätterwuchs einstellt. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste ein neuer Baum gepflanzt werden. Bis dahin heißt es für Gärtner und auch Serpil Tosun: Gießen und weitere Pflegemaßnahmen, damit er "vielleicht" noch gerettet werden kann.