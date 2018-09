Balingen Aufbruch zu gemeinsamen Wegen

Balingen-Endingen. "Ein Pfarrer und seine Gemeinde sollen füreinander da sein": Mit diesen Worten hat der evangelische Dekan Beatus Widmann am Sonntag die Einsetzung des neuen Endinger Pfarrers Martin Brändl begonnen.

Nach dem feierlichen Einzug von Dekan, Pfarrer und dem gesamten Kirchengemeinderat sang der Chor "Online" unter der Leitung von Anna-Lena Eisele gemeinsam mit der Gemeinde das Lied "Morgenstern" von Albert Frey. In der Investituransprache dankte Widmann allen in der Kirchengemeinde Aktiven sowie den Pfarrern, die die Kirchengemeinde Endingen während der einjährigen Vakatur begleitet und geleitet hatten.

Seinen Weg in die Kirche fand Martin Brändl bereits im Jugendalter in Dusslingen, wo er nicht nur geboren und aufgewachsen ist, sondern früh auch die CVJM-Gruppe leitete. Es folgte ein Studium der Theologie und der Sportwissenschaften, die redaktionelle Mitarbeit bei einer theologischen Zeitschrift und die Tätigkeit als Pfarrer in Mössingen-Belsen. Im Jahr 2005 promovierte er in Tübingen, war darüber hinaus in der Mission, der Ökumene und bei der Projektstelle "Neue Aufbrüche" beim Oberkirchenrat in Stuttgart tätig.