Balingen Auf Kufen ins Wunderland

Balingen. Das Märchen "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll regt nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Träumen an. Mit einer eindrucksvoll inszenierten Eisshow, einer Verschmelzung aus Eistanz und Zirkusartistik auf glitzernden Kufen, nimmt der Russian Circus on Ice das Publikum laut Ankündigung auf eine zauberhafte Reise in das Wunderland mit.

Zum Inhalt: Es ist ein ruhiger Winterabend. Vor dem Fenster tobt ein zauberhaftes Schneegestöber und drinnen wärmt das gemütliche Kaminfeuer. Während Alice so dasitzt, philosophiert sie darüber, wie die Welt wohl hinter den Spiegeln aussehen würde. Kurzerhand klettert sie auf den Kaminsims und tritt in eine wundersame Parallelwelt hinein. Kaum kommt Alice in der Spiegelwelt an, schon wird sie in ein riesiges Schachspiel mit lebendigen Figuren verwickelt. Sie trifft die absonderlichsten Geschöpfe: So stößt sie auf die Teegesellschaft des verrückten Hutmachers und auf eine Grinsekatze, die ihr die merkwürdigsten Rätsel aufgibt. Die jähzornige Königin (mit Hula-Hoop-Artistik) verwickelt sie in ein kurioses Croquetspiel mit Flamingos (auf Einrädern). Und sie muss zeigen, ob sie das Zeug zur Königin hat.

Die Produktion "Alice im Wunderland" führt Zuschauer in das Zauberreich, wo das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen können und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte. Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit Leichtigkeit und höchster technischer Präzision entführen die Darsteller das Publikum in eine Märchenwelt.