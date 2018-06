Balingen Auf Eisheilige ist kein Verlass mehr

Kurz nach Christi Himmelfahrt begannen die Eisheiligen. Pankratius, Servatius und Bonifatius sowie die "Kalte Sophie" stehen für einen angeblichen Kälteeinbruch zwischen dem 12. und 15. Mai. Frost gab es in diesem Jahr aber keinen – im Gegenteil: An Pankratius kletterte die Tageshöchsttemperatur auf 24,8 Grad, und auch an den Folgetagen blieb die Temperatur weit vom Gefrierpunkt entfernt. Aus der Statistik geht hervor, dass seit vielen Jahren in der Zeit vom 12. bis 15. Mai kein regelmäßig auftretender signifikanter Kälteeinbruch mehr festzustellen ist. Auf die Eisheiligen ist somit kein Verlass mehr, und man muss sie deshalb auch nicht mehr fürchten. Heuer brachten sie den erwünschten Regen, und so kamen im zweiten Monatsdrittel wenigstens 34,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen.

Der 20. Mai war der Pfingstsonntag. Ein trüber, kühler und verregneter Tag. Doch mit Pfingstmontag begann eine sommerliche Zeit: Von Tag zu Tag wurde es nun sonniger und wärmer. Und so kamen bis zum Monatsende noch sieben Sommertage mit jeweils mehr als 25 Grad und 94,7 Sonnenscheinstunden zusammen. Lokale Gewitter brachten auch noch etwas von dem ersehnten Nass – allein 19,7 Liter je Quadratmeter schüttete ein Gewitter in der Nacht zum 1. Juni über Balingen aus. Wie kleinräumig unterschiedlich aber das Wetter sein kann, das zeigte sich wieder mal – und zwar am Monatsletzten: Am frühen Nachmittag hagelte es kurz aber heftig über Engstlatt – an der Messstation im nahen, Luftlinie nur drei Kilometer entfernten, Heselwangen fiel zur selben Zeit nicht ein einziger Tropfen Regen.