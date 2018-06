Balingen Auf der Suche nach dem, was verbindet

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Lublin betonte bei einem Empfang der Delegation im Rathaus die Bedeutung der ökumenischen Partnerschaft. Er sieht Lublin in einer besonderen Form mit den drei Konfessionen katholisch, orthodox und evangelisch als Brücke zwischen Ost und West. Ihm ist es ein großes Anliegen, Europa voranzubringen.

Die Partnerschaft zwischen dem evangelischen Kirchenbezirk Balingen und den Lubliner Kirchen wurde vor 25 Jahren vom damaligen Täbinger Pfarrer Werner-Ulrich Deetjen gemeinsam mit dem Kirchenbezirk Balingen initiiert. Von Anfang an war neben der orthodoxen Kirche auch die evangelische Gemeinde in Lublin beteiligt.

Elemente der Partnerschaft sind jährlich stattfindende Begegnungsfahrten, Chorreisen und gegenseitige Besuche zu besonderen Anlässen.

In einem besonderen Dankgottesdienst in der Orthodoxen Verklärung-Christi-Kathedrale wurde für die fruchtbare Zusammenarbeit gedankt. Ein gut besuchtes Chorkonzert unter der Beteiligung der drei Chöre der Partner in der evangelischen Kirche in Lublin bildete einen weiteren Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten und machte die besonderen Begegnungsmöglichkeiten im gemeinsamen Musizieren deutlich.

Für die Zukunft ist ein gemeinsames Jugendprojekt anvisiert, wofür noch in diesem Jahr konkrete gemeinsame Planungen angestellt werden sollen.