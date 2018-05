Balingen Auf der "Mosnes" über die Weltmeere

Für deren Verpflegung war er zuständig. Mehrmals am Tag lief er mit Kannen und Schüsseln zwischen der Küche, die sich in der Mitte des Schiffes befand, und der Messe am Heck hin und her. "Ich hatte viel zu tun", erinnert sich Daub an Zwölf-Stunden-Arbeitstage. Bei hohem Seegang galt es, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um nicht von der Gischt durchnässt zu werden.

Während seiner Seereise, die rund ein halbes Jahr dauerte, hat er in einem Taschenkalender die wichtigsten Daten festgehalten. Beim Durchblättern in seinem Wohnzimmer werden die Erinnerungen wieder wach: an Liverpool, wo die MS Mosnes als erstes einlief, einen neuen Anstrich erhielt und von englischen Hafenarbeitern in Anzügen be- und entladen wurde. An Antwerpen, von wo aus Daub noch schnell nach Brüssel zur Weltausstellung fuhr. An das chinesische Tsingtao, das die "Mosnes" nach 43 Tagen und einem Orkan erreichte. An Chinwantao, wo die Crew bei eisiger Kälte Weihnachten und Silvester feierte.

Drei Monate lang schipperte die "Mosnes" von einem chinesischen Hafen zum anderen. Als so genanntes "Tramp-Schiff" wurde der Frachter immer wieder neu angeheuert, so dass die Crew nie genau wusste, was auf sie zukam. Noch heute sieht Daub die großen Schilder mit dem Konterfei von Mao und die Chinesen in den einheitlichen blauen Anzügen vor sich. "Bis zum Umfallen haben die Hafenarbeiter geschuftet", vergleicht er die Asiaten mit deren Kollegen in Liverpool.

Weil das Ende seiner Seemannstätigkeit sich abzeichnete – in einem Telegramm wurde ihm mitgeteilt, dass er in der Handschuhfabrik benötigt wird –, genoss er die Rückreise in vollen Zügen: Über den Indischen Ozean ging es zum Roten Meer, durch den Suez-Kanal ins Mittelmeer und an Gibraltar vorbei wieder nach Antwerpen. Am 5. März 1958 machte Daub seinen letzten Eintrag in sein Reisetagebuch: Abmusterung in Rotterdam.

"Der Abschied von der Crew ist mir fast schwerer gefallen als der von Balingen und der Familie", hält der Balinger fest. Auch wenn er mit vielen auf engstem Raum zusammen leben musste, habe es nie Streit gegeben. Noch heute bedauert er, dass er nicht dabei war, als die "Mosnes" in Amerika durch den St.-Lawrence-Kanal zu den Großen Seen schipperte. Davor musste sie aber von einem Hochseeschlepper aus Seenot gerettet werden, weil sie in stürmischer See die Schiffsschraube verloren hatte.

Daub war nach seiner Abmusterung wieder nach Lyngdal zurückgekehrt, wo er heiratete und ein Haus kaufte. Dort kamen auch seine beiden Kinder zur Welt. 1968 kam er wieder nach Balingen, seiner "ersten Heimat". "Norwegen ist aber immer meine zweite geblieben", betont er. Jahrelang machte er im Hardanger Fjord, einer kleinen Insel, Urlaub. 2001 war er zum letzten Mal in Norwegen. Zwei Tage war er mit dem Auto und dem Schiff unterwegs, wobei sich die Strapazen gelohnt hätten: "Ich habe damals viele Bekannte von früher wiedergesehen."