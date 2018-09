Balingen Auf dem gemeinsamen Weg zu Gesundheit 4.0

Ein weiterer Vorteil sei, dass mehrere Personen aus unterschiedlichen Bereichen – OP oder Station – auf die Informationen im System zugreifen können. "Diese wenigen Beispiele zeigen bereits die Arbeitserleichterung bei gleichzeitiger Sicherung und Verbesserung der Patientenversorgung durch die Digitalisierung", so Holderried.

In den kommenden Monaten soll die Digitalisierung im Bereich der Intensivmedizin an den beiden Standorten Albstadt und Balingen in den klinischen Alltag überführt werden. "Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Tübingen wollen wir nach über einem Jahr intensiver Vorbereitung mit diesem zukunftsorientierten Projekt eine weitere Verbesserung der Patientenversorgung im gesamten Klinikum erreichen", so der Vorsitzende Geschäftsführer des Zollernalb-Klinikums, Gerhard Hinger, während des Projektauftakts in Albstadt: "Im Zentrum steht dabei die Entwicklung einer standortübergreifenden Informations- und Kommunikationsplattform für die Intensivmedizin."

Daten können intern und standortübergreifend ausgetauscht werden

Voraussetzung für das Projekt war die fachliche Konzeption eines Telemedizin-Netzwerks von Krankenhäusern unterschiedlicher Versorgungsstufen in Baden-Württemberg. Dadurch können medizinische Informationen sowohl klinikumsintern als auch standortübergreifend digital ausgetauscht werden. "Ein wesentliches Ziel unseres innovativen Telemedizin-Projekts ist, die bedarfsorientierte Zusammenarbeit der Krankenhäuser für die Sicherung und Verbesserung von Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Patientenversorgung zu fördern", betont Holderried, der gemeinsam mit Helene Häberle, Leiterin der operativen Intensivmedizin des Uniklinikums Tübingen, dieses Großprojekt mit Unterstützung vom Landesministerium für Soziales und Integration leitet.

Aktuelle Studien zeigten, dass sich im Bereich der Therapie hochkomplexer Erkrankungen die Zusammenarbeit der Experten aus Medizin und Pflege positiv auf das Behandlungsergebnis auswirke. "Genau daran knüpft unser Teleintensivmedizin-Projekt mit dem Zollernalb-Klinikum an", erläutert Peter Rosenberger, Ärztlicher Direktor der Anästhesiologie und Intensivmedizin Tübingen bei der Auftaktveranstaltung in Albstadt. Häberle ergänzt: "Die Konsile und Fallbesprechungen via Videokonferenz mit Einsicht in die medizinischen Informationen werden uns in Echtzeit ermöglichen, gemeinsam die Diagnostik und Therapie hochkomplexer Patienten noch besser direkt am Zollernalb-Klinikum und damit heimatnah für die Patienten durchführen zu können."

Zur Evaluierung des Gesamtprojekts wird von Anfang an eine wissenschaftliche Begleitung mit Schwerpunkten im Bereich der Versorgungsforschung, des Qualitätsmanagements, der Teamarbeit und des Teamlernens sowie der Informationstechnologie durchgeführt. Die dafür angewandten Methoden wurden ebenfalls beim Projektauftakt in Albstadt vorgestellt. Die anwesenden Mitarbeiter des Zollernalb-Klinikums betonten, dass die wissenschaftliche Begleitung bedeutend sei, um die Projektergebnisse sowohl nach innen als auch nach außen transparent darstellen zu können.

Der Grundstein für die Gesundheit 4.0 in der Intensivmedizin im Zollernalb-Klinikum ist gelegt, jetzt geht es an den Roll-out im klinischen Alltag: "Eine schöne und herausfordernde Aufgabe", betonten bei der Auftaktveranstaltung alle Projektbeteiligten.