Balingen Auch Dank ans "Team hinterm Team"

Marzio verabschiedete zudem den ein oder anderen Jugendtrainer und hieß die neuen Trainer für die Saison 18/19 willkommen: Insgesamt 21 Trainer werden die Mannschaften in der kommenden bei den Bambini, bei F-, E-, D-, C- und nach einem Jahr Pause auch wieder eine A-Jugendmannschaft begleiten. Ein B-Jugendteam wird hingegen keines gemeldet. Zudem gibt es eine Mutter-Kind-Turnen-Gruppe, die sich jeden Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag trifft.

Als Flaggschiff des Heselwangener Jugendfußballs zeigt sich die C-Jugend, die in der D 7-Junioren-Kreisstaffel vor dem letzten Spieltag den zweiten Rang belegt. "Im Jugendbereich stehen wir sehr gut da", freut sich Marzio über den regen Zulauf. Die gute Heselwanger Jugendarbeit habe sich herumgesprochen. "Wir sind immer eine Mannschaft, das ist in Zeiten, in denen es gerade im Jugendbereich viele Spielgemeinschaften gibt und viele Teams aufhören und keine Jugendmannschaften mehr stellen, nicht selbstverständlich", sieht Marzio den SV Heselwangen im Jugendbereich gut aufgestellt. Das Hallenturnier um den Mafu-Cup wird auch 2019 stattfinden, zudem richtet der SVH den nächsten Staffeltag der F-Jugend und der Bambini aus.

Ein Glanzlicht für die Bambini und die F-Jugendspieler war am Sponsorentag der Einlauf mit den Aktivenmannschaften. Für alle Fußballbegeisterten hatten die Heselwanger ein Kleinfeld mit Rundumbande aufgebaut, auf dem sich alle austoben konnten.