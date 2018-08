Balingen Atelier Türke zieht endgültig um

Balingen-Weilstetten. Nach der Gründung 1978 siedelte sich die Firma 1984 im Gewerbegebiet Ziegelwasen in Weilstetten an. 1992 folgte ein Anbau, 2008 ein Umbau. Der erste Schritt zum Standortwechsel wurde 2012 vollzogen, als im Gewerbegebiet Rote Länder das neue Lager mit einer Fläche von 1940 Quadratmetern bezogen wurde.

In Abschnitten sollte der weitere Umzug realisiert werden, erklärt Geschäftsführer und Gesellschafter Frank Türke. So war geplant, zunächst ein Bürogebäude zu erstellen, danach ein weiteres Lager. "Wir haben uns dann aber entschlossen, beide Gebäude gleichzeitig zu bauen", so Türke.

Ein Grund für diese Entscheidung sei die positive Umsatzentwicklung, wie Gesellschafter Armin Mesam erläutert. Die Firma, die laut Mesam "von Göteborg bis Barcelona aktiv ist", habe vor allem durch die Messe Stuttgart neue Kunden hinzugewonnen. Als weiteren Grund nennt Türke die Vereinfachung der internen Arbeitsabläufe, wenn die rund 40 Mitarbeiter wieder an einem Standort zusammenarbeiten. Und schließlich werde die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand sein. Darüber hinaus hält Mesam fest, dass sich der Standort Rote Länder bewährt habe. "Und die Anbindung wird in absehbarer Zeit noch besser sein."