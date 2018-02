Balingen Armut beschäftigt auch reiche Länder

Balingen. Zum ersten Mal organisieren das SPD-Projekt "Soziale Gerechtigkeit", das Evangelische Bildungswerk Balingen und Sulz und die Katholische Erwachsenenbildung gemeinsam eine solche Veranstaltung. Klaus Fütterer setzt sich seit zwei Jahren mit SPD-Parteifreunden im Zollernalbkreis mit der sozialen Gerechtigkeit auseinander. Diese sei, sagt Fütterer, nicht nur ein Thema für Deutschland und Europa, sondern betreffe alle Länder, auch die in Afrika.

Auch die Kirchen befassen sich laut Ursula Grau, Leiterin der Katholischen Erwachsenenbildung, und Artur Egle-Theurer, Leiter des Evangelischen Bildungswerks, mit sozialen Fragen. Beunruhigt seien sie über Bestrebungen, Europa stärker von Flüchtlingen abzuschotten und die Entwicklungshilfe zielgerichtet in "stabile" Länder zu lenken. Damit, befürchten sie, bleibe für arme, von Hunger betroffene Länder weniger übrig. Nach Ansicht von Fütterer, Grau und Egle-Theurer sind aber lokale Projekte sinnvoll, die dazu beitragen, die Infrastruktur zu verbessern und Not zu lindern. Zwar gebe es, so Fütterer, schon viele Aktivitäten im Landkreis, aber eine stärkere Bündelung sei anzustreben.

Nicht nur Katastrophenhilfe will die Welthungerhilfe nach eigener Darstellung leisten, sondern an der Basis ansetzen und Grundlagen für Ernährung und Gesundheit verbessern. Vorgabe ist ein ehrgeiziges Ziel der Vereinten Nationen: bis 2030 den Hunger in der Welt zu beenden.