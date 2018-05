Balingen Arena-Ertüchtigung "leider notwendig"

"Wie ein Gehege in der Wilhelma"

Georg Seeg (SPD) bezeichnete es als bedauerlich, dass für die Sicherheitsanforderungen so viel Geld in die Hand genommen werden müsse. Ein Element ist ein 2,20 Meter hoher Zaun, der künftig heimische und Gästefans voneinander trennt und der bei Hochrisikospielen sogar erweiter wird und das komplette Spielfeld abschirmt. Das erscheine ihm wie "ein Gehege in der Wilhelma", sagte Seeg.

Wolfgang Hallabrin (Freie Wähler) erinnerte daran, dass es mit den Sicherheitsvorkehrungen im Stadion wahrscheinlich nicht getan sei: Ihn sorge, dass randalierende Fans auf dem Weg in die Bizerba-Arena künftig auch in der Balinger Innenstadt ihr Unwesen treiben könnten. Dazu meinte OB Reitemann, zu den Auflagen gehöre auch ein Sicherheitskonzept, das in Abstimmung mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst erstellt werden müsse. Dietmar Foth (FDP) nannte es "bedauerlich und erstaunlich", dass es solch gewaltbereiten Fans und in der Folge notwendige Maßnahmen "nur im Fußball" gebe.

Endgültig entscheiden wird über die 250 000-Euro-Investition der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag, 5. Juni. Das Geld soll nur im Fall des Aufstiegs der TSG ausgegeben werden – ob die Balinger Kicker, die seit Monaten auf platz 1 der Oberliga stehen, die nächsthöhere Spielklasse erreichen, entscheidet sich möglicherweise schon an diesem Wochenende.