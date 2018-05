Balingen Architekten treffen ihre Zielgruppe

"Wir haben überwiegend für Entwurf 3 gestimmt", sagte ein Jugendlicher, der mit seinen Freunden an einem der Tische saß und die gelben Bogen ausfüllte. Also genau die gegenteilige Meinung zum selben Konzept – warum? "Das sieht am krassesten aus, nicht so wie ein normales Haus."

Egal ob Mädchen oder Jungen: Die meisten Jugendlichen schritten von Skizze zu Skizze, hörten den Architekten zu, bohrten gelegentlich nach, diskutierten in Grüppchen, während sie auf den Fragebogen die Noten vergaben, kurz: waren hör- und spürbar mit Eifer und Einsatz dabei.

Wie seit November, als es zuerst um die Frage nach dem künftigen Standort und dann um die Formulierung von Zielen und Ideen für das neue Gebäude ging. Wie bei den Gesprächen in den Klassen. Wie seit per März im Whats­App-Chat. Wer sich einbringen wollte, hatte Gelegenheit gehabt – eine vorbildliche Jugendbeteiligung.

Auf dieser Grundlage wurden der Architektenwettbewerb ausgeschrieben und aus 18 Beiträgen von der "Baujury" die nun vorliegenden drei Alternativen ausgewählt. Dieser Jury, formal "Komitee ›Ein Jugendhaus für Balingen – Planen im Dialog‹" genannt, gehören neben sechs Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie fünf Gemeinderäten, einem aus jeder Fraktion, auch sechs Jugendliche als Stimmberechtigte an. Und sie wird faktisch auch darüber entscheiden, welches der drei Stuttgarter Architektenbüros im Juli den Auftrag erhalten kann, in den Eyach-Auen an der Hindenburgstraße anstelle der alten DRK-Garagen das neue Jugendhaus zu bauen.

Denn die Benotung am Freitag ergibt lediglich ein Stimmungsbild, ein Indiz dafür, was die Jugendlichen wollen – oder, wie es eines der Komitee-Mitglieder formulierte: "Futter für die Entscheidung" des zuständigen Gremiums. Zwar liegt die formale Entscheidung, ob das Jugendhaus tatsächlich gebaut wird, beim Balinger Gemeinderat. Über Ja oder Nein zu diesem mehr als zwei Millionen Euro kostenden Vorhaben stimmt dieser voraussichtlich in seiner Sitzung am Dienstag, 24. Juli, ab. Die "Baujury" wird aber nach Beratung des bisherigen Beteiligungsprozesses und der Abstimmungsergebnisse vom Freitag bereits im Juni den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs auswählen.

Die drei jetzt in der Endauswahl befindlichen, überarbeiteten Jugendhausentwürfe sind ab kommenden Montag, 7. Mai, auf der Homepage der Stadt Balingen einzusehen.