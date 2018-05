Balingen Architekten aller Länder, herbei!

Balingen. Die Eckpunkte des Wettbewerbs hat der Gartenschauausschuss in der Sitzung am Mittwochabend festgelegt. Ziel ist es, den im vergangenen Jahr entwickelten "Masterplan Grün" mit Leben und Ideen zu füllen – und für eine Fläche von rund zwölf Hektar entlang von Steinach und Eyach vom Wolfental im Süden bis zu den Eyach-Auen im Norden konkrete Gestaltungsvorschläge sowie für angrenzende Innenstadtbereiche Anregungen zu liefern.

Gefragt sind konkrete Vorschläge für wichtige Bereiche der sogenannten Kulturachse sowie der Landschaftsachse Süd: etwa für Fuß- und Radwegeverbindungen entlang der Eyach in Richtung Süden, für den Stadtgarten, für den Park am Finanzamt samt Anbindung an die Stadthalle sowie den Park dort einschließlich des Etzelbachs, für den Uferbereich der Eyach vom Strasser-Areal bis zum Freibadparkplatz, für den Uferbereich Zollernschloss/Klein-Venedig und die südliche Steinachmündung, für den Freibadparkplatz/Eyachbogen, für den Naturraum südlich des Freibads bis zum Übergang ins Wolfental, für die Wegeanbindung entlang der Steinach zwischen Rappenturm und Wasserfall sowie für Aufenthaltsbereiche entlang der Steinach.

In einem gesonderten Ideenteil sind die Wettbewerbsteilnehmer außerdem zu Gedankenexperimenten aufgerufen, was die künftige Gestaltung etwa des Viehmarktplatzes, des Quartiers Wilhelmstraße/Badstraße/In-selstraße (Jugendhaus, Schwefelbad) oder des Strasser-Areals angeht. Außerdem sollen sie Ideen liefern, wie die im Gartenschaujahr geplanten Ausstellungsflächen auf dem Strasser-Areal und im Bereich der Stadtmühle angelegt, miteinander verbunden sowie funktional gestaltet werden könnten.