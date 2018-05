Balingen Arcademia spielt prächtige "Bilder einer Ausstellung"

Ein Abend mit visueller Musik also – auch die Orchesterbesetzung unterstrich das. Die Streicher beschränkten sich auf ein Drittel der Gesamtmasse, der überwiegende Teil rekrutierte sich aus Bläsern und Schlagzeug aller Art, dazu kamen Klavier, Celesta und zwei Harfen. Nichts versank hier wohl gepolstert im Streicherapparat, sondern alles war bereit für klaren Klang und scharfe Charakterisierung.

Das wurde schon klar in Maurice Ravels "Bolero". Der beginnt fast unhörbar mit einer Trommel, einer Flöte und sanften Cello-Pizzicati. Dann folgt ein präzise kalkulierter Intensivierungsprozess, den Schöller-Manno und die arcademia unerbittlich und stur im Tempo nachzeichneten. Die Solovorträge weiten sich über raffinierte Farbmischungen bis zum durchschlagenden Tutti. Jetzt ist keine Steigerung mehr möglich, denkt man – aber eine Überraschung: harmonischer Ausbruch aus eingefahrenem C-Dur nach E-Dur und wieder zurück beendet den Taumel und ermöglicht befreienden Applaus.

Im Oktober 2017 demonstrierte der Pianist Benjamin Moser in der Stadthalle, was alles in Modest Mussorgskys Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" steckt – so viel, dass es ungezählte Bearbeitungen gibt. Es war Ravel, der die farbigste und brillanteste Orchesterfassung schuf. Wie kein anderer hat er die Möglichkeiten der Charakterisierung und der Klangfarben orchestral ausgeschöpft, die in Mussorgskys Klavierfassung angelegt sind, und die "arcademia" mit Schöller-Manno an der Spitze blieb ihm hart auf den Fersen.