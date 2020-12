Balingen (det). Da und doch nicht da: Seit diesen Tagen wird Michael Reiß wieder als kaufmännischer Leiter auf der Homepage der Balinger Stadtwerke geführt. Er war Anfang Juli aus dem Dienst ausgeschieden (wir berichteten). Seither hat Harald Eppler, Technischer Leiter der Stadtwerke, kommissarisch die Gesamtleitung inne. "Das wird auch so bleiben", teilt der Sprecher der Balinger Stadtverwaltung, Jürgen Luppold, mit. Denn Reiß sei freigestellt und werde zum 30. Juni 2021 die Stadtwerke verlassen. Reiß hatte Anfang 2018 die Nachfolge von Harald Schäfer als Kaufmännischer Leiter angetreten, der in den Ruhestand gegangen war. Zuvor war Reiß in Wilhelmshaven tätig.