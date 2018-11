Balingen Arbeitslosenzahl bleibt fast unverändert

In der längerfristigen Betrachtung konnten ältere Arbeitslose von der günstigen Entwicklung profitieren. 310 Arbeitslose ab 50 Jahren weniger als vor einem Jahr bedeuten in dieser Personengruppe einen überdurchschnittlichen Rückgang im Vorjahresvergleich um mehr als 13 Prozent. Dennoch sind mit 2020 Menschen immer noch knapp 40 Prozent aller Arbeitslosen mindestens 50 Jahre alt, 430 von ihnen sind 55 oder älter. Dem stehen 450 Arbeitslose unter 25 gegenüber. Dieser Gruppe der jüngeren Arbeitslosen gehören damit weniger als zehn Prozent an.

Im Vergleich zum November 2017 ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um rund 140 Personen gesunken. Trotzdem gehört dieser Personengruppe noch mehr als ein Viertel aller Arbeitslosen an.

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk liegt unverändert bei 2,8 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen beträgt sie 2,6 Prozent, im Zollernalbkreis drei Prozent. Die Hauptagentur weist mit 2,4 Prozent nach wie vor die niedrigste Quote auf. In Hechingen beträgt die Arbeitslosenquote unverändert 2,7 Prozent, in Albstadt ist sie mit 3,7 Prozent um ein Zehntel gestiegen.

Die Unternehmen haben im November 980 neue Stellenangebote gemeldet. Damit sind seit Jahresbeginn fast 10 500 Stellen gemeldet worden, über 870 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 3760 freie Stellen hat die Agentur derzeit noch zur Besetzung.