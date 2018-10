Balingen Arbeiten für neuen Edeka-Markt beginnen

Das Unternehmen Edeka liegt damit im Zeitplan, den es sich selbst im vergangenen Jahr gesteckt hatte und der offenbar trotz der juristischen Auseinandersetzungen mit Real gehalten werden kann.

Im Juni 2017 war Edeka von Investitionskosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro ausgegangen; zwischen 50 und 60 neue Arbeitsplätze sollen im Gewerbegebiet Gehrn, so die Ankündigung vor einem Jahr, entstehen. Zum aktuellen Stand der Planungen wollte sich Edeka auf Anfrage unserer Zeitung am Montag nicht äußern.

Im August hatte das Handelsunternehmen die Baugenehmigung für den neuen Lebensmittelmarkt erhalten. Edeka kann demnach auf dem Grundstück der früheren Real-Niederlassung einen neuen Markt mit einer Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern für Lebensmittel und Getränke bauen.