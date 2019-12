Balingen Arbeiten für Gartenschau beginnen 2020

Hindenburgstraße wird zurückgebaut

Parallel dazu sollen die die Arbeiten für den Ausbau der Eyach beginnen, ebenso jene für den Rückbau und die Altlastenentsorgung auf dem Areal Hahn und Schnekenburger, dem die letzten Pächter Ende August 2020 den Rücken kehren.

Entlang der Hindenburgstraße sollen die Arbeiten im Jahr 2021 beginnen: Die Straße selbst wird zu einer Anwohnerstraße zurückgebaut. Zur Eyach hin kommt eine Hochwasserschutzmauer, auf dem Damm wird ein Weg angelegt. Ebenfalls für 2021 ist der Neubau der Brücke über die Eyach hin zur Bizerba-Arena vorgesehen.

Abbruch der Eyach-Brücke umfangreiches Vorhaben

Auch im südlichen Bereich stehen vom kommenden Jahr an Bauarbeiten auf dem Programm: Von August bis Oktober erfolgen Gewässerausbaumaßnahmen an der Eyach. Das umfangreichste Vorhaben in diesem Bereich ist ab Oktober 2020 – nach der Freibadsaison – der Abbruch der Eyach-Brücke an der Heinzlen­straße sowie anschließend der Neubau eines Stegs, den künftig keine Autos mehr, sondern nur noch Fußgänger und Radfahrer passieren können.

Die meisten anderen Vorhaben in diesem Bereich sollen in den Jahren 2021 und 2022 angegangen werden: Das sind etwa der Wassergarten, die Wiesenterrassen und der Uferweg an der Eyach sowie der Stadtbalkon gegenüber dem Zollernschloss, der Zwingergarten sowie die Spielbereiche am Stadtgarten, der Platz am neuen Stadtarchiv, der Gewässerausbau der Steinach sowie das Umfeld Rappenturm.

Eventuell alternative Planungen notwendig

Konkrete Terminangaben seien für diese Arbeiten derzeit nicht möglich, auch deshalb, so Annette Stiehle, weil es eine Vielzahl von Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben gebe: etwa zwischen den Wiesenterrassen und den Neubauten der Wohnbau im neuen Eyach-Quartier, oder zum geplanten Stadtarchiv, aber auch zum Projekt der Volksbank Hohenzollern-Balingen an der Torbrücke und damit im Gebiet Rappenturm. Möglicherweise, so Stiehle, würden in diesem Bereich "alternative Planungen" notwendig – das dürfte nach derzeitigem Stand vor allem die Planungen Rappenturm betreffen.

In Sachen Finanzierung ist die Stadtverwaltung mittlerweile einen Schritt weiter: Im Februar wird der Zuwendungsbescheid des Landes erwartet. Balingen erhält für den Bau der Daueranlagen zwei Millionen Euro. Zusätzliche Förderungen in beträchtlicher Höhe werden für den Gewässerausbau erwartet. Im Rathaus rechnet man derzeit mit Gesamtkosten von 19,4 Millionen Euro für die Gartenschau; rund 10,6 Millionen muss die Stadt aus eigener Tasche bezahlen.