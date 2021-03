1 Caspar Spindler nimmt bei einem Mitarbeiter des Frommerner Schulzentrums einen Abstrich. Von diesem Donnerstag an bietet er auch kostenlose Schnelltests in der Turn- und Festhalle Frommern an. Foto: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Corona: Kostenlose Schnell-Abstriche für jedermann sind ab Donnerstag in Frommerner Festhalle möglich

Balingen. Als nach eigenen Angaben erste Apotheke in Balingen bietet die Bären-Apotheke in Frommern von diesem Donnerstag an die vom Land versprochenen kostenlosen Corona-Schnelltests an. Die Turn- und Festhalle am Schulzentrum soll dafür genutzt werden.

Bären-Apotheker Caspar Spindler hatte bisher schon wie einige andere Apotheken im Landkreis kostenpflichtige Schnelltests für Selbstzahler angeboten, seit zwei Wochen zusätzlich jene für Lehrer des Frommerner Schulzentrums (wir berichteten). Nun ist Spindler erneut in die Offensive gegangen – und zündet in Frommern die nächste Test-Stufe, nachdem das Land die einmal wöchentlich kostenlosen Abstriche für jedermann möglich macht.

Gerüstet dafür ist Spindler nach eigenen Angaben, nicht nur wegen der bisherigen Erfahrungen: So hat er sich bereits eine Online-Präsenz eingerichtet (erreichbar unter www.coronatestbalingen.de), auf der jedermann einen Termin für einen Schnelltest vereinbaren kann. Die Buchung der kostenlosen Abstriche ist ab sofort möglich und relativ simpel: Man hinterlässt seine Daten und bekommt per Mail einen Termin zugewiesen. Per Mail erhält man im Anschluss auch das Ergebnis des Schnelltests.

Die Terminbuchung übers Internet sei eine schlanke und zudem die kostengünstigste Lösung, so Apotheker Caspar Spindler. Älteren Menschen empfiehlt er, dass, wenn sie einen Test wünschen, deren Angehörige die Online-Buchung übernehmen. Möglich sei eine Terminvereinbarung indes auch übers Telefon (Bären-Apotheke, 07433/32 70) – allerdings werde dann eine geringe Bearbeitungsgebühr von sechs Euro fällig, weil diese Variante mit zusätzlichem Aufwand verbunden sei.

Wichtig, darauf weist Spindler ausdrücklich hin: Einem Schnelltest unterziehen dürfen sich nur Menschen, die keine der typischen Corona-Symptome aufweisen. Durch die Terminvergabe sei gewährleistet, dass es im "Testzentrum", der Turn- und Festhalle Frommern, zu keinem Massenandrang komme.