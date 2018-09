Balingen AOK zählt im Zollernalbkreis rund 2300 Demenzkranke

Zollernalbkreis. Der Begriff Demenz wird als Oberbegriff für unterschiedliche Krankheiten verwendet, von denen die bekannteste und häufigste Alzheimer ist. 2016 waren in der Region Neckar-Alb 6293 AOK-Versicherte an Demenz erkrankt. Verteilt auf die Landkreise gab es in Reutlingen 2527, in Tübingen 1458 und im Zollernalbkreis 2308 Demenzerkrankungen.