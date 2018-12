Balingen Anton schrubbt die Gitarre

Sänger Gilberto Meléndez, die Gitarristen Cyril Montavon und Hef Häfliger sowie Bassist Adrian Müller setzen dabei den jungen Metal-Fan bei seiner Bühnenpremiere immer wieder in Szene, posieren genregerecht für die Fans. Und die jubeln dem kleinen Ostdorfer zu, klatschen und treiben ihn mit "Maxx­well"-Schlagzeuger Oli Häller zu Höchstleistungen an. Viel zu schnell ist der Song vorbei, tosender Applaus begleitet den Jungen wieder aus dem Rampenlicht – und wird bei ihm sicherlich noch eine ganze Weile nachhallen.

Im Backstage-Bereich wird Anton von seinen Eltern Daniela und Moritz Heidelberg sowie seiner zwei Jahre älteren Schwester Maria empfangen. Alle sind sichtlich stolz auf Anton, der erst am Anfang seiner Musikerlaufbahn steht. E-Gitarre spiele er sehr gerne, meint der Fünfjährige. Schlagzeug mache ihm aber noch viel mehr Spaß. Erst vor einem halben Jahr hat Anton ein echtes Schlagzeug von seinen Eltern geschenkt bekommen, nimmt seither bei einem Binsdorfer Lehrer Unterricht. "Davor hat er auf allerlei Töpfen musiziert", meint seine Mutter und lächelt. Und welche Band hört er am liebsten? "Metallica", rutscht es Anton pfeilschnell aus dem Mund.

Danach gibt er wieder den introvertierten Musiker und verfolgt das Geschehen auf der Festivalbühne mit Argusaugen. Mittlerweile spielt die zweite Band der Metal-Weihnachtsparty: "Majesty". Anton und seine Familie sind jetzt wieder zu ganz normalen Gästen im Zuschauerraum geworden. Doch die Gitarre hält der Fünfjährige immer noch fest umklammert. Und bei dem einen oder anderen Song greift er dann auch wieder in die Saiten und wirbelt über den kalten Betonboden. Anerkennendes Kopfnicken anderer Konzertbesucher und so manche "Pommesgabel" sind die Folgen. Es dauert noch ein paar Minuten, dann dürfen Anton und seine Familie noch einmal hinter die Bühne: ins Heiligtum, den Backstagebereich, in dem sich die Künstler aufhalten. Dort trifft die Ostdorfer Familie die Musiker der Schweizer Formation Maxxwell – dieses Mal ganz privat, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Am Ende eines aufregenden Abends steht fest: Anton und Maria haben viel gute Rockmusikluft geschnuppert – und es hat ihnen richtig gut gefallen. Und wie es weitergeht, steht auch schon fest. Denn Horst Franz, Macher des Bang Your Head auf dem Balinger Messegelände, hat die vierköpfige Familie spontan eingeladen, vom 11. bis 13. Juli kommenden Jahres beim großen Metal-Festival als seine Gäste dabei zu sein.