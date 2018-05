Balingen Ansprechpartner für die Jugendlichen

Buck und Hempke erinnern daran, dass es einst vermehrt Schlägereien und kriminelle Aktivitäten unter rund um das Bahnhofsgelände gegeben hat. Die Stadt habe reagiert die Streetworker eingestellt. Und siehe da, die Kriminalstatistiken seien laut Polizei seither rückläufig. "Unsere Arbeit ist allerdings nicht wirklich messbar", sagt Mike Buck.

Er und Nadine Hempke sind bei der Stiftung Mariaberg angestellt. Buck ist zu 25 Prozent Teilzeit in Balingen angestellt, die restliche Zeit arbeitet er beim Jugendamt in Sigmaringen als Erziehungsbeistand und Sozialpädagoge. Er selbst wünscht sich mehr Arbeitszeiten als Streetworker, aber das liege in den Händen der Stadt. Und zu den Planungen für das neue Jugendhaus hält er fest: "Man hätte das jetzige Büro in der Herrenmühlstraße, das gut zehn Minuten zu Fuß vom neuen Jugendareal entfernt ist, integrieren können." Und Hempke ergänzt: "Das Streetworker-Büro im Jugendhaus, das wäre optimal."

Die Mobile Jugendarbeit Balingen ist Anlaufstelle für Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahre. Zu finden ist sie in der Herrenmühlenstraße 1, geöffnet ist das Büro von montags und freitags von 17 bis 18 Uhr. Alle Gespräche unterliegen dem Beratungsgeheimnis. Das Angebot ist kostenlos und freiwillig.