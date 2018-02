Balingen Anregungen zu Begegnung und Dialog

Zollernalbkreis. Die Broschüre informiert über Vorträge, Seminare, Tagungen und Reisen in den Kirchenbezirken Balingen und Sulz. Die Angebote regen an zu Begegnungen und zum Dialog über Fragen, die die Menschen bewegen. Die Themen sind vielfältig: Eine Ausstellung in Balingen etwa lädt dazu ein, Erzählungen der Bibel mit allen Sinnen zu erleben.

Der Frauenklamottenflohmarkt in Balingen bietet nicht nur Gelegenheit, Kleidungsstücke günstig zu ergattern, sondern soll ein Zeichen setzen für den nachhaltigen Umgang mit Gütern. Bei einer Studienfahrt nach Sizilien stehen neben den touristischen Höhepunkten der Insel auch Einblicke in die Arbeit der evangelischen Kirche auf dem Programm. Die Kirchengemeinde Engstlatt-Auf Schmiden plant eine Reise nach Andalusien, das für eine beispiellose Epoche gegenseitiger Toleranz der drei abrahamitischen Religionen steht. Zur Besonderheit der Reise gehören Treffen mit Mitgliedern der islamischen Gemeinde Granada, der jüdischen Gemeinde Cordoba und der katholischen Gemeinde Sevilla. Bei einem Männervesper in Pfeffingen mit Gerhard Gruhler geht es um die Umweltverträglichkeit von E-Fahrzeugen. Unter dem Motto "Zwei in einer großen Stadt" bietet das Duo "Die Vorletzten" in Ebingen kirchliches Kabarett. "Wenn’s in der Schule nicht mehr läuft" ist ein Vortragsthema in Hechingen. Dabei wird ein Blick darauf geworfen, mit welchen schulischen Krisenzeiten Familien umgehen müssen und was Betroffenen helfen kann. In fast jeder Gemeinde gibt es Gruppen mit einem thematischen Programm. Die Broschüre des Bildungswerks zeigt einen Ausschnitt daraus. Zudem gibt es Hinweise auf Vorträge und Tagungen im Kloster Kirchberg und im Haus Bittenhalde in Tieringen.

Verteilt wird das Heft an die evangelischen Kirchengemeinden in den Dekanaten Balingen und Sulz. Das Programm gibt es auch bei der Geschäftsstelle des Evangelischen Bildungswerks in Balingen, Telefon 07433/1 68 80.