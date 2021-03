1 25 Beamte waren im vor Ort im Einsatz.Foto: Detlef Hauser Foto: Schwarzwälder Bote

Balingen (det). Die Feuerwehr wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr zu einem vermeintlichen Zimmerbrand zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf Schmiden gerufen. In einer Wohnung war aber nur Essen angebrannt, weshalb die Feuerwehr nicht eingreifen musste. Sie war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Das DRK brachte eine Person mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Angesichts der dichten Besiedlung hielt Einsatzleiter Florian Rehfuß fest: "Das ist nochmal gut ausgegangen."