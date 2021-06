5 Unter freiem Himmel: Die Gläubigen während der Fronleichnamsfeier in Roßwangen. Fotos: Breisinger Foto: Schwarzwälder Bote

Religion: Balinger Katholiken feiern in Roßwangen / Pfarrer Braun äußert Sorge um Zukunft des kirchlichen Lebens

In wesentlich kleinerem Rahmen als sonst üblich haben die Balinger Katholiken den Fronleichnamstag begangen. Gefeiert aber wurde dennoch – in Roßwangen.

Balingen-Roßwangen. Statt mit einer Prozession durch den Ort, dem Gottesdienst in der Kirche und einem Gemeindefest gab es lediglich den Gottesdienst mit 70 Besuchern unter freiem Himmel, der von vier Mitgliedern des Musikvereins und einigen Aktiven des Balinger Kirchenchors musikalisch umrahmt wurde. Bis auf ein leises Donnergrollen bei den Schlussakkorden, das sich in Sachen Gewitter jedoch als Fehlalarm bewahrheiten sollte, erfreuten sich die Gläubigen bestens Wetters.

"Unter entsprechenden Bedingungen wäre auch eine Prozession möglich gewesen, aber wir haben davon Abstand genommen", sagte Pfarrer Wolfgang Braun. Die Prozession solle man, riet Gemeindereferentin Marion Faigle, angesichts der Corona-Lage besser mit der Familie und im kleinen Kreis begehen.

In seiner Predigt betonte Braun, dass nicht die Menschen, sondern Jesu sich an Fronleichnam zeige. "Seine Macht ist die Liebe", so der Geistliche weiter.

Drei Blumenteppiche gab es zu bestaunen, vor denen jeweils eine kleine Schautafel mit aufgeschriebenen Gedanken aufgestellt war: Im Kirchenhof zum Thema Frauengerechtigkeit, vor dem Zaun des Kindergartens eine kleinere Ausgabe des von den Kindergartenkindern gefertigten Teppichs und vor dem Alten Schulhaus ein von den Ministranten und den Kommunionskindern hergestellter Blumenteppich zum Thema Vertrauen.

Auch das kulinarische Wohl kam nicht zu kurz. Schnitzel mit einem großen Salatteller konnten die Menschen nach Vorbestellung mitnehmen, der Erlös kommt dem Umbau des Kindergartens zugute. Rege wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, insgesamt 212 Vorbestellungen waren eingegangen. Gemeindereferent Alwin Hummel sah dies als einen Beleg dafür, dass die Roßwanger auch in schwierigen Zeiten weiterhin zu ihrer Kirche halten. Dies sei in der augenblicklichen Lage nicht alltäglich.

"Die Pandemie bedeutet einen großen Einschnitt in das kirchliche Leben. Es ist momentan ein großes Problem, die Leute in die Kirche zu bekommen, selbst die in Roßwangen mögliche Kapazität von 26 Besuchern wird aktuell nicht ausgeschöpft", so Hummel.

Corona könnte derweil weitere Einschnitte mit sich bringen: "Wir haben einige Kirchenaustritte zu beklagen – es ist durchaus möglich, dass noch mehr einzelne Gemeinden zu einer Seelsorgeeinheit zusammengefasst werden. Zudem stimmt es mich nachdenklich, dass sich immer weniger Menschen für die Kirche engagieren", sagte Pfarrer Wolfgang Braun. Vorerst dürfte sich wohl an den wegen Corona fehlenden Möglichkeiten, zusammenzukommen, nicht viel ändern, so seine Einschätzung. Sowohl die für Ende Juli geplanten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Frommerner katholischen Kirchengemeinde, die im Vorjahr bereits abgesagt worden waren, wie auch die für Ende Juni und Anfang Juli angesetzten Kommunionen und Firmungen sind – Stand heute – nur im kleineren Rahmen möglich.