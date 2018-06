Balingen Amtseinsetzung im Gottesdienst

In Vollversammlung gewählt

Der Gottesdienst mit Dekan Beatus Widmann beginnt um 10 Uhr. In der Vollversammlung der Kirchengemeinderäte und Ortskirchlichen Verwaltungen der Gesamtkirchengemeinde wurde Büttner, der als Lehrer am Progymnasium Rosenfeld arbeitet, in das Amt gewählt. Er ist während der Ausführung des Amts Ehrenbeamter der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Balingen.

Martin Büttner stellt sich der Gemeinde und dem verantwortungsvollen Dienst unter der Fragestellung "Wo gehst du hin?" vor.