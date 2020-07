Balingen Am Frommerner Schiefersee gelten bald strengere Regeln

Ursprünglich war der Schiefersee als Naherholungsgebiet für das damals noch eigenständige Frommern gedacht. Nach dem Anschluss an Balingen kamen auch vermehrt Balinger an den See. Nun hat Corona dafür gesorgt, dass viele nicht in den Urlaub gehen und sich aber dennoch nach Erholung sehnen. Die Folge: Immer mehr Menschen zieht es an den See.

Das Problem: Nicht alle wissen sich offenbar zu benehmen. Anwohner klagen über Müll und Glasflaschen, die sie am nächsten Morgen teilweise auch auf ihren Privatgrundstücken wiederfinden. Auch die Notdurft einiger Gäste wurde den Schilderungen der Anwohner zufolge nicht nur am öffentlichen Bereich des Sees, sondern auch in ihren privaten Gärten verrichtet. Die Lärmbelästigung sei zudem häufig auch nach 22 Uhr noch erheblich. Man würde mittlerweile auch kaum noch einen Parkplatz finden können, berichten die Anwohner.