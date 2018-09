Balingen "Alte Säcke" rocken beim Tippkick den Minirasen

Die besten zwölf Teilnehmer wiederum teilten sich in zwei Gruppen auf. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale. In Gruppe A sicherte sich der Frankfurter Benjamin Buza vor Claudio Lange vom Württembergischen Club aus Hirschlanden den Einzug ins Finale. In Gruppe B dominierten die bayerischen Spieler aus Schwabach (Peter Tuma) und Amberg (Thomas Krätzig). Krätzig gab nur Punkte gegen den Hirschlander Michael Kleosfasz ab und zog ebenso ins Finale ein.

Das Spiel um den dritten Rang bestritten Peter Tuma (Schwabach) und Claudio Lange (Hirschlanden). Lange feierte den dritten Platz nach einem 10:2-Sieg. Das Finale zwischen Benjamin Buza und Thomas Krätzig war nur kurzzeitig ausgeglichen: Buza, Zweiter der Weltrangliste im Tipp-Kick, setzte sich mehr und mehr ab und gewann gegen Krätzig (42. in der Weltrangliste) mit 7:2. Für Benjamin Buza, den mehrmaligen Deutschen Meister, "ein gelungener Auftakt in die neue Turniersaison". Deren Höhepunkt ist die Deutsche Einzelmeisterschaft am 29. und 30. September in Berlin.