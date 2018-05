Balingen Alte Mauersteine erzählen aus der Stadtgeschichte

Weiter ging die Tour zur Heilig-Geist-Kirche, die zum Großteil aus vereinzelt mit Schneckenhäusern versetztem Tuffstein aus dem Bärental, Gönningen oder aus der Nähe von Bad Urach besteht. Im oberen Bereich wurde Schilfsandstein, im unterenBuntsandstein verbaut. An den restaurierten Teilen der Stadtmauer bemängelte Wannenmacher die "einfache Qualität der Steine" und wies auf die Rotfärbung als Relikt der Stadtbrände hin.

Weitere Stationen waren die aus zwei verschiedenen Gesteinen bestehende Schere im gepflasterten Weg vor dem Friseurgeschäft Jung!Frey sowie die in die Jahre gekommenen Fachwerkhäuser in der Kameral­amtstraße. Bei der Stadtkirche wurde den Teilnehmern vermittelt, sei vorwiegend grober Sandstein verwendet worden, an dem die Kennzeichnung der jeweiligen Steinmetze erkennbar sei. Außerdem erörterte Wannenmacher den Sinn und Zweck des versteinerten Hirschgeweihs, das an der Westseite eingearbeitet ist.

Zudem ging der Fossilienkenner während des Streifzuges durch Balingen auf den vermeintlich neuen Baustoff Beton ein: In Wahrheit sei der schon von den Römern verwendet worden. "Beton ist universell einsetzbar und variabel nutzbar, mitunter gibt es durchaus gelungene Bauwerke, bei denen er benutzt wurde."

Der Rundgang fand sein Ende in der geologischen Dauerausstellung in der Zehntscheuer, in der Wannenmacher ausgestellte Versteinerungen wie Ammoniten, Seelilien, Muscheln und den am Kühlen Grund gefundenen Krokodilsaurier aus Stubensandstein näher brachte.