Balingen "Als Konzertstadt ist Balingen etabliert"

Üblicherweise finden die Open-Air-Konzerte in der Balinger Fußgängerzone an drei Abenden statt. Für 2019 peile man indes vier Veranstaltungstage an, sagt Oßwald im Gespräch mit unserer Zeitung, die die Konzerte als Medienpartner begleitet. Zu Freitag, Samstag und Sonntag solle idealerweise noch der Donnerstag dazukommen, so Oßwald.

Oßwald (54) ist seit 34 Jahren im Musikgeschäft. Kurz nach dem Abitur fing er in Tübingen an, für seine Musiker-Kumpels Auftritte zu organisieren. Daraus wurde mehr, bis Oßwald seinen Beruf daraus machte – übrigens auch dank seiner Kontakte zu Dieter Thomas Kuhn, mit dessen Karriere auch er als Veranstalter immer größer wurde, die Agentur Koko&DTK führte und nach deren Ende 2017 nun bei Vaddi Concerts die Geschäfte mitführt, die als Veranstalter der Balinger Marktplatz-Konzert fungieren.

Balingen hat sich seinen Ruf als Musik- und Konzertstadt über die Jahre erarbeitet. In den 1990er-Jahren ging es los mit den SWF3-Konzerten auf dem Messegelände – dort zu Gast waren unter anderem David Bowie, Herbert Grönemeyer und Xavier Naidoo. Ebenfalls auf dem Messegelände findet seit mittlerweile zwei Jahrzehnten das Heavy-Metal-Festival Bang Your Head statt, bei dem jeden Sommer Tausende Fans feiern.