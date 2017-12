Balingen Alles besser als Neuwahlen

Zollernalbkreis. Breymaier machte deutlich, wie schwierig es nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungsgesprächen für die SPD sei, "die richtige Entscheidung sowohl für unser Land als auch unsere Partei zu treffen". Alle möglichen Optionen, ob GroKo, eine CDU-geführte Minderheitsregierung oder Neuwahlen, bürgten große Risiken. Für die SPD sei die soziale Gerechtigkeit der Leitfaden des politischen Handelns, so Breymaier, unabhängig davon, in welcher Regierungskonstellation man schließlich eingebunden sei. Eines sei für sie jedoch wichtig: "Sollte es am Ende doch zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen, muss sich die Handschrift der SPD darin deutlicher abzeichnen."

Martin Rosemann machte deutlich, dass es gegenwärtig keine Automatismen, in welche Richtung auch immer, geben dürfe. Zunächst würden Gespräche geführt, "und alles andere regelt dann die Partei intern, gemeinsam mit den Mitgliedern". In Verlauf der Diskussion wurde deutlich, wie unterschiedlich die Ansichten bei den Genossen im Zollernalbkreis zu diesem Thema sind. Einig schien man sich allerdings in einer Sache zu sein: Neuwahlen sollten dringend verhindert werden.

Eine Rückschau auf das zurückliegende Arbeitsjahr hatte zuvor der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute gegeben. Im Mittelpunkt stand der Bundestagswahlkampf vor Ort. Sein Fazit: "Wir haben einen verdammt guten Wahlkampf gemacht, auch wenn das Ergebnis am Wahlabend nicht den erhofften Erfolg mit sich gebracht hat."