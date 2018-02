Balingen Allee ist für immer geschädigt

Ich suchte nun die Schuldigen. Das Regierungspräsidium in Tübingen verwies mich an das Staßenbauamt des Zollernalbkreises. Dort bekam ich die Auskunft, dass die Bäume der Firma Toom gehören und dass diese auch den Auftrag erteilt habe, die Bäume so zu schneiden. Wenn dies so wäre, frage ich mich, ob in einem Baumarkt mit großem Gartencenter so wenig Sachverstand vorhanden ist. Wenn die Bäume, wie ich vermute, Straßenbegleitgrün sind oder aber im Bebauungsplan als Ausgleichsflächen ausgewiesen sind, frage ich mich ebenso, wieso die entsprechenden Behörden nicht eingeschritten sind. So ist diese Allee für immer in ihrem Aussehen geschädigt.

Auch wird ihr Beitrag zur Luftreinhaltung durch die Reduzierung der Blattmasse erheblich reduziert. In anderen Städten baut man für viel Geld Mooswände. Hier an der viel befahrenen Straße werden gesunde Bäume in einer tollen Allee einfach immens geschädigt.

Berthold Biesinger