Balingen Alle Bewerber für Landtagswahl können antreten

Zu entscheiden hatte der Wahlausschuss am Dienstag in erster Linie über die Zulassung der aktuell nicht im Landtag vertretenen Parteien – diese mussten, anders als Grüne, CDU, AfD, SPD und FDP, jeweils mindestens 75 Unterstützerunterschriften vorlegen. Das haben alle geschafft, stellte der Ausschuss fest, dem unter der Leitung von Heinz Pflumm und den Beisitzerinnen Petra Hahn und Sabrina Stotz auch Vertreter aller Parteien angehörten. Einstimmig traf das Gremium die Entscheidung, alle eingegangenen Vorschläge zur Landtagswahl zuzulassen.

Kurze Irritationen gab es in der Sitzung wegen einer anonymen E-Mail, die bei Kreiswahlleiter Pflumm wie auch in anderen Landkreisen sowie bei der Landeswahlleitung eingegangen war: Darin waren massive Bedenken gegen die Zulassung der Partei WIR2020 geäußert worden. Deren Parteieigenschaft wird in dem Schreiben verneint, die Aufstellung der Kandidaten sei nicht rechtkonform erfolgt. Pflumm sagte, er halte sich an die rechtliche Einschätzung der Landeswahlleitung, wonach die in der Mail geäußerten Bedenken "keine Auswirkung auf die Zulassung der Wahlvorschläge" der Partei WIR2020 habe.