Balingen Alkoholfahrt ohne Führerschein hat Nachspiel vor Gericht

Balingen/Haigerloch. Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, zudem eine Geldauflage von 3000 Euro, zahlbar in monatlichen Raten: Das ist der "Lohn" des Balinger Amtsgerichts für eine nächtliche Fahrt ohne Fahrerlaubnis, die in der Salinenstraße in Haigerloch-Stetten an einer Gartenmauer endete, und dafür, dass sich der 33-jährige Beschuldigte danach auch noch mit der Polizei angelegt hatte.