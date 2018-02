Balingen Alex Jerg ist neuer Bezirkssieger

Mit der "Aktion Ehrenamt" würdigen der DFB und seine Landesverbände die Leistungen der vielen ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter und zeichnen sie jährlich aus.

Bei der Feierstunde im Stumpp-Business-Club der Bizerba-Arena verwiesen nach der Begrüßung durch die TSG-Vorsitzende Ute Hirthe sowohl der Bezirksvorsitzende Wolfgang Haug als auch Margarete Lehmann, WFV-Vorstandsmitglied und Ausschussvorsitzende für Breiten- und Freizeitsport, in ihren Reden auf die große Bedeutung des Ehrenamtes in der Gesellschaft und eine entsprechende Wertschätzung.

Lehmann war es auch, die im Anschluss drei rührige Vereine aus dem Fußballbezirk Zollern mit dem WFV-Ehrenamtspreis für Vereine auszeichnete. Platz drei und 1000 Euro sowie Fußbälle ging an die Fußballer des TSV Benzingen für ihre Maßnahmen rund um ihr Vereinsheim. Den zweiten Platz belegte der FC 07 Albstadt, der sich in besonderem Maße der Gewaltpräventation im Jugendbereich widmet und dafür eigens ein Projekt ins Leben gerufen hat. Dies wurde mit einem Wochenendaufenthalt in der Sportschule Wangen für 18 Personen im Wert von 2000 Euro honoriert. Über den ersten Platz, der mit 1000 Euro sowie Sportartikel im Wert von 2500 Euro datiert ist, freute sich der TSV Trillfingen, der sein Vereinsheim mit umweltfreundlichen Maßnahmen wie einer Photovoltaikanlage ausgestattet hat. Unter dem Motto "TSV goes green" stellte der Trillfinger Vorstand Simon Fecht die Projekte vor.