Balingen/Albstadt 80-Jährige bei Unfall aus B 463 schwer verletzt

Lange Rückstaus in beide Richtungen

Die schwer verletzte Seniorin wurde durch die Rettungs- und Einsatzkräfte aus ihrem Fahrzeug geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Der betroffene Streckenabschnitt war bis zirka 13 Uhr komplett gesperrt, was zu entsprechenden Rückstaus in beide Richtungen führte. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 13.45 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Bundesstraße wieder ohne Behinderungen befahrbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Balingen und Albstadt, sowie das DRK.