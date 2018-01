Balingen Akrobatische Einlagen begeistern Publikum

Balingen. Wenn der "King of Pop" Michael Jackson einst oder einer seiner Nacheiferer in diesen Tagen einen Moonwalk aufs Parkett legt, sind ekstatische Ausbrüche oft nicht fern. So geschehen auch in der Balinger Stadthalle, wo die Tanzshow "Don’t stop the Music – The Evolution of Dance" am Ende für ein verzücktes Publikum und "Standing Ovations" sorgte.