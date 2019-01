Balingen ahg-Mitarbeiter mit sozialer Ader

Die Sozialaktion ist aus der Projektarbeit junger Führungskräfte in der ahg hervorgegangen. Solche Projekte sind fester Bestandteil der innerbetrieblichen Führungskräfte-Ausbildung der ahg-Gruppe. "Uns ist wichtig, dass unsere Führungskräfte mit hoher sozialer Kompetenz ausgestattet sind", sagt Rolf Heinzelmann, Geschäftsführer der ahg-Gruppe. Aus der Idee zum Projekt "Mit Herzblut dabei" sind in der Praxis acht Blutspende-Aktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervorgegangen, bei denen nahezu alle Mitarbeiter der ahg-Gruppe im gesamten Südwesten ihren Lebenssaft spenden konnten. Mehr als zehn Prozent der Mitarbeiter haben an der Aktion teilgenommen. Zum Vergleich: Die Firmengruppe Rolls Royce Deutschland hat bei einer ähnlichen Aktion nur knapp 140 Blutspender mobilisieren können – bei rund 3900 Angestellten. Die ahg Gruppe erreichte eine etwa dreimal so hohe Teilnahme. Rechnet man die Arbeitszeit in durchschnittliche Stundenlöhne um, hat das Unternehmen die Aktion mit rund 23 000 Euro unterstützt.

Erdal Colak, Leiter Key Account bei der ahg-Gruppe und Sprecher der Projektgruppe, erläutert den Ansatz für die Aktion: "Wir haben ja öfter verunfallte Autos in den Werkstätten. Unser Gedanke war: Was ist mit den Menschen, die in diesen Autos saßen?"