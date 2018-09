Balingen Achtelfinale im Visier

Zwei verschiedene Gesichter hat die TSG Balingen II im bisherigen Saisonverlauf gezeigt: In der Landesliga hat die Elf große Mühe ihre mitunter spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nach drei Spieltagen steht die Regionalliga-Reserve erst bei einem Zähler, kein einziges Tore wurde erzielt. Nach dem 0:0 gegen den SV Dotternhausen gab es eine 0:3-Heimniederlage gegen den FC Ostrach und am Wochenende dominierte Balingen II die Partie gegen den FC Mengen zwar über weite Strecken und spielte sich zahlreiche gute Torchancen heraus, musste sich am Ende aber dem Neuling mit 0:1 beugen.

Im WFV-Pokal hingegen sind die Balinger in der Spur. In der ersten Runde wurde der Verbandsliga-Aufsteiger VfL Nagold mit 1:0 bezwungen, eine Runde später gab es einen 2:0-Erfolg beim Bezirksligisten SG Dornstetten.

Gechingen bezwang in der ersten Pokalrunde den Landesligakonkurrenten VfB Bösingen mit 1:0. In der zweiten Runde sorgten die Sportfreunde für ein weiteres Ausrufezeichen, als sie mit der SV Böblingen erneut einen "Klassenkameraden" 2:0 besiegten.