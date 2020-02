Balingen Acht Millionen Euro für Zollernalb-Klinikum

Selten ist bei Kreistagssitzungen der Saal im Landratsamt so voll, dass von draußen noch Stühle hereingetragen werden müssen und das Fraktionszimmer als "Ausweichquartier" geöffnet wird. Dieses Mal war es so, was beweist: Das Klinikum liegt den Menschen am Herzen. Nicht nur den Klinik-Mitarbeitern, die in großer Zahl präsent waren und die man an ihren türkisfarbenen T-Shirts leicht erkennen konnte. Sondern vielen Zol­lern­älblern.