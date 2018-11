Balingen Abriss bringt Turm und Mauer zutage

Dass man im Zuge des Abrisses des früheren Wohnhauses am Ende der Straße Auf dem Graben fündig werden würde, hatte das Landesamt für Denkmalpflege erwartet und deshalb bereits vorsorglich sein Interesse und sein Kommen angemeldet. Ausweislich eines historischen Stadtgrundrisses verlief an dieser Stelle die der Stadtmauer vorgelagerte Zwingermauer. Nebenan, zwischen den Straßen Im Zwinger und Vor dem Gerbertor, sind deren Überreste heute noch für jedermann gut sichtbar. Ebenfalls in den Plänen festgehalten ist einer der vier Ecktürme, die die äußeren Grenzen der Zwingermauer darstellten.

Für die Mitarbeiter der Firma Archaeo BW, die vom Landesamt mit den Grabungen und der Dokumentation beauftragt wurde, war der Fund der Mauer und des Turms insoweit vorhersehbar. Eine große Überraschung war allerdings, dass Überreste des früheren Eckturm nicht nur im Boden erhalten geblieben sind, sondern bis in zwei Meter Höhe darüber: Das historische Überbleibsel wurde beim Bau des späteren Wohnhauses stehengelassen, mit Putz versehen und in das Gebäude integriert. Wer immer in den Keller des später erstellten Gebäudes ging, marschierte automatisch durch den früheren Turm hindurch. Deutlich ist noch heute dessen runde Form erkennbar.

Ebenfalls Teil des späteren Gebäudes wurde die Zwingermauer. Auf einem Teilstück ist sie nach vorläufigen Erkenntnissen der Archäologen vor Ort offenbar nach dem Stadtbrand von 1809 abgetragen worden. An dieser Stelle diente das Mauerwerk als Kellerwand für das später dort errichtete Gebäude. Obendrüber wurde ein Garten angelegt. Wenige Meter davon entfernt ist die Mauer in größerem Umfang erhalten geblieben – und war fortan eine Wand im Erdgeschoss.