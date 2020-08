Zollernalbkreis 105 Kilo Müll pro Einwohner im Jahr

Landratsamt weiterhin für getrennte Sammlung

In der Kategorie "Städtische Kreise" liegt der Zollernalbkreis nach Angaben des Landratsamts sogar auf dem fünften Platz. Durchschnittlich fielen 2019 im Land 140 Kilogramm Rest- und Sperrmüll pro Einwohner an. Der Zollernalbkreis liegt mit 105 Kilo pro Einwohner (81,5 Kilo Restmüll und 23,5 Kilo Sperrmüll) deutlich darunter. In den vergangenen Jahren wurde durch den Landkreis verstärkt für die getrennte Sammlung von Biomüll und Elektroschrott geworben. Dennoch landen immer noch zu viele dieser Abfälle in der Restmülltonne.