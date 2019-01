Balingen Abend mit Film und Musik erinnert an "Machtergreifung"

Die katholische Erwachsenenbildung Balingen, das evangelische Bildungswerk Balingen-Sulz, der Arbeitskreis Asyl Balingen und das Stuttgarter Lehrhaus der Stiftung für interreligiösen Dialog laden dazu gemeinsam für Mittwoch, 30. Januar, ins Balinger "BaLi"-Kino ein. An diesem Tag startet der Film "Das letzte Mahl". In diesem geht es um eine jüdische Familie in Berlin und ihre Reaktion auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten.

"Diesen Film müssen wir in Balingen zeigen", war für den Sprecher des AK Asyl klar, Erwin Feucht, als er im Dezember darüber gelesen hatte. Denn nicht nur war die "Machtergreifung" der Ausgangspunkt für Judenverfolgung und den Zweiten Weltkrieg: Antisemitismus scheint seit einiger Zeit wieder "salonfähig" zu werden, "und Krieg ist auch heute eine Hauptursache für Flucht."

Feucht überlegte, wer noch einbezogen werden könne: Die beiden großen, christlichen Kirchen in Balingen natürlich, aber eine jüdische Gemeinde gibt es in der Eyachstadt nicht. Deshalb suchte er Kontakt zu Juden in Stuttgarter, den der in Balingen lebende Karl-Hermann Blickle über das Lehrhaus herstellte.