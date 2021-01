Balingen 91 weitere Corona-Infizierte

Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf insgesamt 4231 (Sonntag: 4142) erhöht.

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) lag am Samstag bei 154,7, sank am Sonntag auf 151,6 und stieg nun erneut stark an – auf 163,2.